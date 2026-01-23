Negociações com Rússia e EUA "acontecem durante um blackout energético na Ucrânia", que "está a pressionar muito Kiev a aceitar um muito mau acordo"
Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI
Jorge Botelho Moniz, comentador da CNN Portugal, está, no entanto, "confiante de que vai sair alguma coisa extraordinária" das negociações entre Ucrânia, Rússia e EUA.