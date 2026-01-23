Negociações com Rússia e EUA "acontecem durante um blackout energético na Ucrânia", que "está a pressionar muito Kiev a aceitar um muito mau acordo"
Jorge Botelho Moniz
Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI
Há 24 min

Jorge Botelho Moniz, comentador da CNN Portugal, está, no entanto, "confiante de que vai sair alguma coisa extraordinária" das negociações entre Ucrânia, Rússia e EUA.

Comentadores

01:57
opinião
Cátia Moreira de Carvalho

"Ucranianos não acreditam que a concessão do território vá, de alguma forma, acabar com a guerra"

Há 24 min
03:55
opinião
Jorge Botelho Moniz

Negociações com Rússia e EUA "acontecem durante um blackout energético na Ucrânia", que "está a pressionar muito Kiev a aceitar um muito mau acordo"

Há 24 min
03:28
opinião
Manuel Serrano

"Não faz sentido antagonizarmos Zelensky" sobre declarações em Davos. "Infelizmente, do lado europeu procrastinamos e procrastinamos"

Há 25 min
03:28
opinião
Tiago André Lopes

"Ucrânia está numa fase bastante critica com uma crise energética como nunca viveu desde que a guerra começou"

Há 25 min
03:44
opinião
Pedro Adão e Silva

"É chocante", diz Pedro Adão e Silva sobre Montenegro vs Volksvargas

Hoje às 17:37
24:46
opinião
Marco Serronha

A "linha vermelha" de Putin choca com um "comprometimento" de Zelensky

Hoje às 15:39
Mais Comentadores

Mais Vistos

03:23

Manto branco: neve como há muito não se via em Portugal

Hoje às 11:51
01:48

Granizo em Lisboa: o mau tempo chegou em força

Hoje às 11:50
02:15
opinião
Agostinho Costa

"Zelensky chegou [a Davos] e tratou mal toda a gente"

Ontem às 23:00
02:59

A neve cai com uma força "extraordinária" na Serra da Estrela (e até há máquinas autónomas de limpeza em ação)

Hoje às 12:37
15:45
opinião
Agostinho Costa

"Mark Rutte não parece europeu": Agostinho Costa diz que "subserviência" do líder da NATO a Trump "roça o escandaloso"

Ontem às 14:44
03:30

"O dia mais difícil é amanhã". Está mau tempo, mas vai ficar pior

Hoje às 11:00
01:35

As imagens (perto de Portugal) que mostram a resposta de França a Zelensky

Hoje às 15:18
01:55

Há limpa-neves na estrada. Neve em força em Portugal

Hoje às 10:26
03:48
opinião
Jorge Botelho Moniz

"A Ucrânia está a fazer aquilo que lhe foi encomendado. É bonito? Não, não é bonito"

Ontem às 22:59
03:33
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Discurso de Zelensky sobre a Europa foi "lastimoso e deplorável"

Ontem às 21:22
05:10
opinião
Miguel Baumgartner

"Discurso de Zelensky foi muito ingrato" e o presidente da Ucrânia "foi extremamente arrogante"

Ontem às 22:42
03:00

Aqui já neva e as escolas abriram, mas não por causa das aulas

Hoje às 09:06