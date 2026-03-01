"Não vejo aqui fins que justificassem uma ameaça para uma ação desta envergadura”
José Alberto Azeredo Lopes
O comentador da CNN Portugal aponta que “nunca houve negociações reais neste processo” que levou ao ataque de sábado contra o Irão e sublinha que Israel está a “transferir qualquer responsabilidade política para o lado de Washington”. Além disso, Azeredo Lopes considera que o Médio Oriente “é muito menos complexo hoje em termos de ameaças do que era antes de 7 de outubro” e que “a decisão de eliminar o Irão como estado pleno para muitas décadas é muito mais um projeto de Israel do que dos EUA”. 

