"Não vale a pena fazer perguntas a Ana Paula Martins" porque "não temos uma ministra da Saúde"

Há 54 min

Filipe Santos Costa critica ainda a falta de proatividade do Governo no setor da Saúde e a sua incapacidade para resolver problemas à luz das recentes polémicas a envolver o INEM e a morte de três pessoas em menos de dois dias.

Quanto ao anúncio feito por Luís Montenegro sobre a aquisição de 275 novas viaturas para o serviço de emergência, o comentador da CNN Portugal lembra que as ambulâncias "estão previstas desde 2023 e vão chegar quando tinham de chegar", portanto, "não há aqui decisão nenhuma".