"Não vai haver uma mudança de regime na Venezuela, vai haver uma lavagem de cara do regime"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

5 jan, 11:11

O tenente-general Marco Serronha não acredita que Donald Trump tenha sido motivado por questões de natureza humanitária ou política ao avançar com a operação na Venezuela.

Segundo o especialista militar da CNN Portugal, o presidente norte-americano tem em vista a “questão da geoeconomia e da gestão de recursos” e quer “redinamizar o apoio interno que tem estado a decair”.