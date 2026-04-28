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"Não tenho nenhum comentário a fazer. Não tive acesso ao processo". Costa reage à investigação TVI/CNN Portugal
Sara Barbosa Oliveira
Jornalista
Há 3h e 5min

O ex-primeiro-ministro António Costa recusou comentar a investigação da TVI/CNN Portugal relativa à Operação Influencer, que deitou abaixo o seu governo. A investigação mostra que António Costa falou com Lacerda Machado sobre o data center em Sintra, contrariando declarações do antigo governante. “Não tenho nenhum comentário a fazer. Não tive acesso ao processo”, afirmou.

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