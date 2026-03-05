"Não tenho computador. Também não tenho telemóvel nem carro": entrevista a Lobo Antunes
Ana Peixoto
Editora na redação do Porto
Há 32 min

Entrevistado na rubrica "Entre Tantos", em 2018, António Lobo Antunes recordou o caminho difícil até se tornar um escritor de sucesso: durante muitos anos, escrevia mas não publicava nada. "Não estava bom, não estava contente", até que finalmente escreveu "Memória de Elefante" e quis publicar, mas o manuscrito "foi recusado por toda a parte". Nesta entrevista fala também dos pais, do amor que tinha pelos irmãos, da sua relação com Deus e com a morte. "A doença foi a pior coisa por que passei", diz. Falou também das coisas que o deixavam feliz, fosse um golo do Benfica, o tempo passado com os amigos ou escrever um bom livro. "Só vale a pena escrever se tiver a certeza que é o melhor."

