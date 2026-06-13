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"Não temos um provedor de Justiça há um ano. Pelo menos temos um provedor dos cidadãos que se chama António José Seguro"
Rui Calafate
Há 15 min

O comentador da CNN Portugal Rui Calafate analisa as declarações de António José Seguro na cerimónia do Dia de Portugal, sublinhando que "há um cuidado" por parte do presidente de ser um "homem do equilíbrio, do bom senso".

Sobre a relação do chefe de Estado com o primeiro-ministro, o comentador da CNN Portugal destaca uma "relação fantástica em termos institucionais e pessoais".

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