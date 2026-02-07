"Não temos noção de como está o interior das nossas casas". Rio transborda e inunda quintais e habitações na Azambuja
Maria José Garrido
Jornalista fundadora da TVI é licenciada em Comunicação Social pela Universidade Nova de Lisboa e tem o curso de Documentário da The George Washington University.Participou no curso sobre questões europeias da Fondation Journalistes en Europe com jornalistas oriundos de 27 países de todo o mundo. Frequentou ainda seminários sobre Defesa, Maçonaria e o Mundo Islâmico no Instituto de Defesa Nacional e na Universidade de Lisboa. Antes de entrar para a TVI foi repórter no «Expresso» e na RTP. Tem uma vasta experiência em diversas áreas do jornalismo tendo já realizado trabalhos de Política, Ambiente, Trabalho, Política Internacional, Desporto etc. Além do português tem conhecimentos nas línguas inglesa, francesa e italiana.

Foi membro da direção do Sindicato de Jornalistas e é atualmente delegada sindical dos jornalistas na TVI.
Há 1h e 51min

Em Vila Nova da Rainha, na Azambuja, 17 pessoas precisaram de ser retiradas das habitações depois da chuva ter inundado várias casas. Maria José Garrido, jornalista da CNN Portugal, faz o balanço no local.

Meteorologia

10:33

Chuva, vento forte, e "a continuidade de inundações": o que esperar do tempo para este fim de semana

Há 21 min

Risco de derrocada obriga à retirada de 75 pessoas das habitações em Alenquer

Há 28 min
03:15

"Não temos noção de como está o interior das nossas casas". Rio transborda e inunda quintais e habitações na Azambuja

Há 1h e 51min
02:47

Barragem de Castelo do Bode continua a fazer descargas após atingir 98% da capacidade por causa da chuva intensa

Há 1h e 58min

Recuperação dos danos provocados pela tempestade Kristin em Leiria

Há 2h e 10min
02:28

"Estamos num ponto muito crítico": chuva intensa em Coimbra preocupa autoridades devido à subida do rio Mondego

Há 2h e 12min
Mais Meteorologia

Mais Vistos

04:07

Depressão Marta entra em Portugal pela costa Oeste a partir das 04:00 deste sábado. Veja as previsões para as próximas horas

Ontem às 10:04
01:07

Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente

Ontem às 15:32
02:14

O momento em que Fernando Madureira saiu em liberdade

Ontem às 18:18
04:05

A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto

5 fev, 00:36
01:39

É o dia mais difícil no Porto e autoridades vigiam a subida da água na Ribeira

5 fev, 17:34
01:46

Tracking poll: este é o resultado do último dia da sondagem diária

Ontem às 20:51
06:44

Depressão Marta vai aproximar-se do sul de Lisboa e "vai começar com muita precipitação"

Hoje às 00:15
01:11

As imagens do poderoso míssil que o Irão diz ter sido movido

5 fev, 22:31
02:44

"Parece tudo rio Tejo, mas não é": as imagens "impressionantes" da cheia em Santarém

Ontem às 12:14
00:40

Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde

Ontem às 22:18
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
00:48

Governo abre porta à entrada de imigrantes para ajudar na reconstrução das zonas afetadas pelo mau tempo

5 fev, 19:56