"Não tem grande consistência": Liga dos Bombeiros reage às dúvidas da Proteção Civil sobre legalidade da task force de apoio ao INEM

Há 2h e 17min

A Liga dos Bombeiros criou uma task force para reforçar a prestação de socorro e apoiar o INEM, numa resposta à atual pressão sobre a emergência médica. No entanto, a Proteção Civil pediu uma reunião de emergência, alegando que a medida não tem enquadramento legal. Na CNN Portugal, António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, responde às acusações.