"Não tem explicação" que a maioria dos migrantes "já tenha voltado para Marrocos"
Enrique Pinto-Coelho
Jornalista nascido em Madrid de mãe portuguesa. Comentador da CNN Portugal e correspondente do canal espanhol La Sexta.
Há 20 min

O comentador da CNN Portugal Enrique Pinto-Coelho afirma que a "chave" da invasão migratória a Ceuta é Marrocos, "o pais que decidiu abrir as fronteiras e que deixou que a guarda fronteiriça permitisse ou até conduzisse as pessoas para os pontos por onde podiam entrar" no exclave espanhol.

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