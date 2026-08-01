"Não tem explicação" que a maioria dos migrantes "já tenha voltado para Marrocos"
Jornalista nascido em Madrid de mãe portuguesa. Comentador da CNN Portugal e correspondente do canal espanhol La Sexta.
Há 20 min
O comentador da CNN Portugal Enrique Pinto-Coelho afirma que a "chave" da invasão migratória a Ceuta é Marrocos, "o pais que decidiu abrir as fronteiras e que deixou que a guarda fronteiriça permitisse ou até conduzisse as pessoas para os pontos por onde podiam entrar" no exclave espanhol.