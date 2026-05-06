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"Não se tem noção do que se pensa de nós lá fora". Montenegro diz que situação económica portuguesa é melhor que a alemã

Há 30 min

O primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, lamentou esta quarta-feira a falta de reconhecimento interno face ao trabalho desenvolvido pelo seu Governo, contrastando-o com a perceção positiva que afirma existir no estrangeiro.

Durante o discurso que assinalou o 52.º aniversário do PSD, Montenegro destacou a sua recente visita oficial à Alemanha para ilustrar a solidez nacional, afirmando que a maior economia europeia enfrenta atualmente uma situação económica e financeira pior do que a de Portugal.

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