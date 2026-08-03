"Não se discute por que as pessoas fogem de Marrocos e querem vir à Europa, isso é uma profunda manifestação de desumanidade"

Há 1h e 41min

Fabian Figueiredo, deputado do Bloco de Esquerda, criticou os comentários que culpam o governo espanhol pela crise migratória em Ceuta. O político iniciou o seu comentário a questionar a declaração anterior de Suzana Garcia. "Há mentiras nas redes sociais e há mentiras ditas na televisão. E a intervenção de Suzana Garcia teve a faculdade de aproximar os dois mundos", disse.