"Não se discute por que as pessoas fogem de Marrocos e querem vir à Europa, isso é uma profunda manifestação de desumanidade"

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Fabian Figueiredo, deputado do Bloco de Esquerda, criticou os comentários que culpam o governo espanhol pela crise migratória em Ceuta. O político iniciou o seu comentário a questionar a declaração anterior de Suzana Garcia. "Há mentiras nas redes sociais e há mentiras ditas na televisão. E a intervenção de Suzana Garcia teve a faculdade de aproximar os dois mundos", disse.

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