"Não saíram sinais nenhuns" dos encontros na Casa Branca. E, se saiu, "é negativo para Netanyahu"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 28 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, estranha ainda a ausência de declarações do presidente dos Estados Unidos após as reuniões com Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky. Donald Trump "não tem um único 'post' nas suas redes sociais sobre estas duas reunioes, não saiu nada", sublinha.