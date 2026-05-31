Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Não posso acreditar que estamos a celebrar com alegria": Salma percorreu mil quilómetros a pé com dois filhos para escapar ao conflito no Sudão
Sérgio Furtado
Há 28 min

Enquanto o foco internacional está no Médio Oriente e na Ucrânia, o Sudão vive uma das mais graves crises humanitárias da atualidade. Três anos de guerra civil já provocaram centenas de milhares de mortos e deixaram milhões de pessoas sem abrigo, comida e segurança.

Esta reportagem conta a história de Salma, que percorreu mil quilómetros a pé com os dois filhos para escapar ao conflito, numa luta onde sobreviver continua a ser o maior desafio.

Mundo

"Sempre acreditei que ia sobreviver". Como os sobreviventes da gruta do Laos encontraram a coragem para se salvarem

Há 10 min
01:51

Sistemas "Middle Strike": é desta forma que a linha da frente ucraniana está realizar ataques em profundidade contra a Rússia

Há 23 min
04:54

"Não posso acreditar que estamos a celebrar com alegria": Salma percorreu mil quilómetros a pé com dois filhos para escapar ao conflito no Sudão

Há 28 min
43:23

Documentário especial. Irão: a face da ira

Há 3h e 17min

Papa: "As divisões, as polarizações e o desprezo pela diversidade trazem ao mundo destruição"

Hoje às 12:46
04:39

Israel esta a criar "terra de ninguém" no sul do Líbano para "proteger civis"

Hoje às 12:44
Mais Mundo

Mais Vistos

02:17

Foi agarrada e presa com fita cola pelo diretor de recursos humanos para cumprir uma ordem: aconteceu no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

Ontem às 20:13
18:21
opinião
Agostinho Costa

Se a Rússia quisesse atacar com um drone a Roménia "não atingiria um edifício": "Provavelmente foi desviado pela defesa aérea ucraniana"

Ontem às 22:57
09:27

"A coisa mais importante que nos foi dita hoje veio de Medvedev: o tempo do sono tranquilo acabou"

29 mai, 18:33
05:42
opinião
Tiago André Lopes

"Trump foi chamado ao confessionário e não confessou nada"

Ontem às 08:30
10:38
opinião
Daniela Melo

"É a primeira vez na história dos EUA que um presidente em funções processa a sua própria administração"

Ontem às 23:02
23:42

"Por dentro do escândalo Epstein": como um financista se tornou na cara de um dos casos mais mediáticos das últimas décadas

Ontem às 22:35
02:45
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"No Irão já se começa a questionar a autoridade de Khamenei" - e isso "significa que situação interna é bastante complexa"

Ontem às 17:14
14:31

"Famílias como as outras". Como vivem as crianças adotadas por casais homossexuais em Portugal

Ontem às 08:00
05:21
opinião
José Tomaz Castello Branco

"A informação que é levada para o Kremlin é uma história que os generais acreditam que o Kremlin quer ouvir"

Há 2h e 31min
06:40
opinião
Agostinho Costa

"O memorando está pronto" e entrámos na fase das "mensagens simpáticas"

28 mai, 23:28
07:47

Da prescrição às testemunhas que não existem: as estratégias mais criativas para anular multas

28 mai, 21:58
07:57
opinião
Sérgio Sousa Pinto

"Passos Coelho tem características especiais, algumas que admiro. Tem desprezo pelos políticos que querem o poder pelo poder"

29 mai, 23:58