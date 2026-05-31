"Não posso acreditar que estamos a celebrar com alegria": Salma percorreu mil quilómetros a pé com dois filhos para escapar ao conflito no Sudão
Há 28 min
Enquanto o foco internacional está no Médio Oriente e na Ucrânia, o Sudão vive uma das mais graves crises humanitárias da atualidade. Três anos de guerra civil já provocaram centenas de milhares de mortos e deixaram milhões de pessoas sem abrigo, comida e segurança.
Esta reportagem conta a história de Salma, que percorreu mil quilómetros a pé com os dois filhos para escapar ao conflito, numa luta onde sobreviver continua a ser o maior desafio.