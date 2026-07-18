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"Não podemos fazer vista grossa só porque é um aliado": ataques dos EUA deixaram 10 mil sem água e atingiram imediações de hospital oncológico no Irão
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 9min

Irão acusou os Estados Unidos de crimes de guerra devido a ataques a infraestruturas civis no país. Tiago André Lopes entende que houve "um incidente que não dá para justificar" e lamenta não ver "grandes sinais do regresso à diplomacia"

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