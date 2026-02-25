"Não havendo avanços significativos na Ucrânia, há risco de este tema cair da agenda dos EUA em breve"
Jorge Rodrigues
Tenente-coronel, especialista em assuntos militares
Há 56 min

O tenente-coronel Jorge Rodrigues diz que Donald Trump evitou aprofundar o tema da Ucrânia num discurso do Estado da União centrado na política interna e lembra que Washington tem vindo a pressionar a Europa a assumir mais encargos na defesa. Jorge Rodrigues destaca ainda a urgência de drones e munições para reforçar a capacidade ucraniana.

08:05
opinião
Jorge Rodrigues

"Não havendo avanços significativos na Ucrânia, há risco de este tema cair da agenda dos EUA em breve"

Há 56 min
