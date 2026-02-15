"Não há um único compromisso concreto no discurso de Marco Rubio" em Munique
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 3h e 31min

Tiago André Lopes critica as análises “demasiado otimistas” sobre a Conferência de Segurança de Munique e denota um “downgrade” na representação dos EUA, do vice-presidente no ano passado para o secretário de Estado este ano.

O comentador da CNN Portugal considera que Marco Rubio levou à Europa “uma mensagem vazia”, sem referências diretas à Rússia ou à China, e com críticas às políticas europeias de migração e ambiente.

