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"Não há razões para os EUA ocultarem" os ataques ao Irão
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 39 min

O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, analisa os últimos desenvolvimentos da guerra entre EUA e Irão, numa altura em que chegam relatos de explosões em território iraniano, embora os EUA já tenham vindo dizer que não são os responsáveis.

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