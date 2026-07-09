"Não há razões para os EUA ocultarem" os ataques ao Irão

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 39 min

O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, analisa os últimos desenvolvimentos da guerra entre EUA e Irão, numa altura em que chegam relatos de explosões em território iraniano, embora os EUA já tenham vindo dizer que não são os responsáveis.