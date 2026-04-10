"Não há provas reais de que o Irão se estivesse a preparar para criar uma arma nuclear: é ficção política"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 18min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, considera que a delegação norte-americana enviada para as negociações é "francamente mais modesta do ponto de vista político" do que a enviada pelo Irão

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