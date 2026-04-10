"Não há provas reais de que o Irão se estivesse a preparar para criar uma arma nuclear: é ficção política"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 18min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, considera que a delegação norte-americana enviada para as negociações é "francamente mais modesta do ponto de vista político" do que a enviada pelo Irão