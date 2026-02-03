"Não há nenhuma construção ou regulamento que possa estabelecer resistência a ventos ciclónicos de 200 km/h"

Há 53 min

Fernando Santo, ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros, garante que os regulamentos atuais para a construção de infraestruturas já antecipam fenómenos meteorológicos intensos, respeitando os riscos sismicos, de ventos fortes e de neve.

Ainda assim, sublinha o antigo responsável, "pode haver construções que não respeitam os próprios projetos ou que são feitas pelas pessoas de forma menos legal" e, por isso, a aposta deve ser feita numa reorganização "do nosso modelo de prevenção para estes acontecimentos".