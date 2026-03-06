"Não há forma de qualquer ameaça chegar à ilha Terceira". Lajes são "apenas uma bomba de combustível no Atlântico"

Há 1h e 33min

Na ilha Terceira, os reabastecedores mantêm a regularidade das suas missões, relata a repórter da CNN Portugal Luísa Couto. Mas a presença recorrente das aeronaves na Base das Lajes já mereceu o protesto dos habitantes locais, tendo sido convocada uma manifestação para este sábado contra a autorização dada pelo Estado português aos EUA para o uso da base.