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“Não há favorecimento nenhum”. Ministro dá explicações sobre polémica com o empreiteiro

Há 1h e 6min

Em entrevista à TVI e CNN Portugal, o ministro da Administração Interna argumenta que a maioria dos contratos do empreiteiro com a PJ teve lugar num período em que não conhecia João Carvalho – e que há também registos de concursos perdidos pela Construbarcelos. Luís Neves confirma que se tornou “amigo” do empreiteiro, a quem pediu aconselhamento em relação à obra na casa de São Teotónio. Os cinco mil euros pagos, diz o ministro, foram para “pequenas despesas e fundo de maneio”. O custo final da obra – que só agora tem o processo de licenciamento em curso - ainda não foi liquidado. 

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