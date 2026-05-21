"Não estou bem a ver como é que a guerra se vai resolver sob o ponto de vista de uma negociação"
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 1h e 1min
Ao tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, parece-lhe "difícil" que Donald Trump consiga adquirir o urânio enriquecido do Irão sem recorrer a tropas no terreno.