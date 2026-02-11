“Não estamos preparados. O Governo não esteve à altura”
Comandante Luís Martins
Há 29 min

Luís Martins, comentador da CNN e comandante dos bombeiros em Camarate, explica a situação da população afetada pelo mau tempo naquela zona norte do concelho de Loures. “Isto era um baralho de cartas”, compara.

Em relação às operações na bacia do Mondego, Luís Martins elogia o trabalho de prevenção que está a ser feito.

Luís Martins resume: “Não estamos preparados. Na primeira resposta viu-se aquilo que se viu”. O comandante defende que a sociedade devia preparar-se para estas alterações no estado do tempo. “O Governo não esteve à altura da sua resposta, mas todos nós temos uma quota-parte dessa responsabilidade”, adotando medidas de autoproteção.

