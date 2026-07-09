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"Não estamos a falar de montar uma espingarda". A luz verde de Trump à Ucrânia levará tempo a chegar ao terreno
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 1h e 1min

O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, considera que o fabrico de mísseis pela Ucrânia ainda é um cenário longínquo, dada a complexidade da operação.

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