"Não estamos a falar de montar uma espingarda". A luz verde de Trump à Ucrânia levará tempo a chegar ao terreno

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 1h e 1min

O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, considera que o fabrico de mísseis pela Ucrânia ainda é um cenário longínquo, dada a complexidade da operação.