"Não é uma despedida, é um novo capítulo": mais de 400 anos depois, Dinamarca vai deixar de entregar cartas - é o primeiro país europeu a fazê-lo

30 dez 2025, 18:00

A decisão reflete uma mudança profunda nos hábitos de comunicação dos dinamarqueses. Desde o ano 2000, o volume de cartas caiu mais de 90% no país, enquanto o envio de encomendas continua a crescer de forma consistente. Segundo a Postnord, a maioria das mensagens chega agora às pessoas através de caixas de correio eletrónicas. Para assinalar este momento, a empresa lançou um filme em que a última carta dirigida ao público é lida pela atriz Ellen Hillingso.