"Não é uma despedida, é um novo capítulo": mais de 400 anos depois, Dinamarca vai deixar de entregar cartas - é o primeiro país europeu a fazê-lo

30 dez 2025, 18:00

A decisão reflete uma mudança profunda nos hábitos de comunicação dos dinamarqueses. Desde o ano 2000, o volume de cartas caiu mais de 90% no país, enquanto o envio de encomendas continua a crescer de forma consistente. Segundo a Postnord, a maioria das mensagens chega agora às pessoas através de caixas de correio eletrónicas. Para assinalar este momento, a empresa lançou um filme em que a última carta dirigida ao público é lida pela atriz Ellen Hillingso.

Europa

Parece um filme de ação com coprodução dos EUA e do Reino Unido - mas é um acontecimento real: a captura do "enorme e enferrujado" navio Marinera

Ontem às 23:55
02:32

"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno

Ontem às 23:14

Uma morte, roubos e temperaturas negativas: Berlim sofreu o apagão mais longo da história da cidade no pós-guerra

Ontem às 18:34

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Invadir a Gronelândia? Rubio desmente Casa Branca sobre tomada militar ser uma opção

Ontem às 10:30

Neve e vento cancelam centenas de voos - incluindo para Portugal - nos aeroportos de Amesterdão, Paris e Bruxelas

Ontem às 09:56
Mais Europa

Mais Vistos

14:53
opinião
Agostinho Costa

"A geografia protege-nos" da Rússia: Agostinho Costa acredita que Portugal "tem sorte", mas deixa um aviso

6 jan, 15:55
03:01

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo

6 jan, 20:12
01:57

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:48
02:27

Helicópteros, cordas e militares: foi assim que os EUA capturaram um petroleiro da Venezuela

Ontem às 16:16
05:29
opinião
Jorge Silva Carvalho

"Para quem monitoriza o Telegram e os blogues, o desânimo russo é total: a fantochada de Kupiansk, a perda da Venezuela, o que está a acontecer no Irão"

6 jan, 19:39
07:25

Desencadeia-se pelo frio, torna as mãos "completamente lívidas" e "pode levar à amputação dos dedos": o que é o fenómeno de Raynaud

6 jan, 09:50
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
06:46
opinião
Tiago André Lopes

"A mudança de regime no Irão podia resultar num erro enorme como o que aconteceu no Iraque"

Ontem às 12:26
01:03

O momento em que a terra tremeu no Japão

6 jan, 09:29
01:39

Os preços das casas vão finalmente descer?

5 jan, 17:50
08:51
opinião
Agostinho Costa

"Ainda temos NATO?", pergunta Agostinho Costa a propósito do interesse de Trump na Gronelândia

5 jan, 22:44
11:42

EUA "aprenderam uma lição com o Iraque e com o Afeganistão" e, por isso, "fizeram um negócio que vai permitir a continuação do chavismo"

6 jan, 11:49