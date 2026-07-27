"Não é antecipável que Israel ataque o Irão de uma forma autónoma"
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 35 min
O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, antecipa os objetivos da reunião de Netanyahu com Trump na Casa Branca, num momento em que o conflito no Médio Oriente está numa “fase pouco característica”.