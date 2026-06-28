"Não aguento mais! Deus dá-me força": mulher é retirada com vida dos escombros de prédio que ruiu na Venezuela

Há 30 min

Imagens divulgadas nas últimas horas nas redes sociais mostram o momento em que uma equipa de resgate consegue localizar e retirar uma mulher com vida dos destroços de um edifício que desabou após os sismos na Venezuela.

O salvamento aconteceu numa das zonas mais atingidas pela tragédia, onde as equipas de emergência continuam a trabalhar sem parar na tentativa de encontrar mais sobreviventes entre os escombros.