MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

"Nada tem tanto sucesso como o sucesso e afinal Zelensky tinha cartas na manga": a entrevista na íntegra a Ian Bremmer
João Póvoa Marinheiro
Há 41 min

Trump só se pode culpar a si próprio pelo que está a acontecer no Médio Oriente e quanto mais a situação se arrastar, maior a probabilidade de a guerra voltar em força. É isto que afirma Ian Bremmer, um dos mais conhecidos analistas em todo o mundo e o responsável por uma das maiores firmas de avaliação de risco internacionais.

Ainda assim, Bremmer concede que a verdadeira intransigência nas negociações tem sido do Irão por se recusar a colaborar, sobretudo na questão do programa nuclear.

É um exclusivo CNN Portugal.

E.U.A.

08:17

"Nada tem tanto sucesso como o sucesso e afinal Zelensky tinha cartas na manga": a entrevista na íntegra a Ian Bremmer

Há 41 min

Do Estreito de Ormuz aos milhões de dólares bloqueados: o que dizem as agências iranianas sobre o acordo entre EUA e Irão

Hoje às 13:02

"Acordo de Islamabad": o que prevê o memorando de entendimento entre EUA e Irão

Hoje às 11:38

Acordo entre EUA e Irão pode ser assinado já este domingo em Genebra

Hoje às 11:19

Falso alarme: Pentágono volta a abrir após "incidente com materiais perigosos"

Ontem às 16:17

Os comentários mais insensíveis de Trump sobre o Irão e a economia

Ontem às 16:13
Mais E.U.A.

Mais Vistos

12:31
opinião
Agostinho Costa

Volte-face de Trump é "manobra de deceção". Agostinho Costa recorda o dia em que "o Afeganistão caiu como um castelo de cartas"

Ontem às 22:39
02:54

Agente da PSP captado a consumir cocaína enquanto estava de serviço

10 jun, 20:23
02:49
opinião
Manuel Serrano

O paradoxo da "diplomacia esquizofrénica": "é muito difícil analisar" a estratégia de "decisões em cima da hora”" de Trump

Ontem às 19:42
02:47

Agora sim: aí está a Sagrada Família, 144 anos depois (e com benção especial)

Ontem às 20:59
01:59

Fingiu falar com um tio, mas do outro lado estava o 112: como uma menina escapou a um alegado agressor sexual com uma chamada

10 jun, 20:17
07:56
opinião
Agostinho Costa

"Cessar-fogo foi apenas um hiato para os Estados Unidos reabastecerem"

Ontem às 11:01
08:19
opinião
Tiago André Lopes

Cancelamento do ataque dos EUA? "Trump pode ter sido pressionado até pela FIFA"

Ontem às 20:58
01:45

Polígrafo. É legal conduzir de sandálias ou descalço e sem camisola?

10 jun, 20:43
00:52

"Os leopardos": primeiro adversário de Portugal no Mundial chega aos EUA em estilo

Hoje às 14:49
02:27

Quanto tempo dura um jogo de futebol e quantos jogadores tem uma equipa no início do jogo? Veja as respostas dos americanos

Hoje às 14:52
07:05
opinião
Jorge Silva Carvalho

Acordo entre EUA e Irão "tem tudo para falhar"

Hoje às 09:54
05:36
opinião
Tiago André Lopes

"Ninguém sabe" onde vai decorrer a assinatura do acordo entre EUA e Irão, "porque não existe nada"

Hoje às 08:00