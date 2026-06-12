"Nada tem tanto sucesso como o sucesso e afinal Zelensky tinha cartas na manga": a entrevista na íntegra a Ian Bremmer

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Trump só se pode culpar a si próprio pelo que está a acontecer no Médio Oriente e quanto mais a situação se arrastar, maior a probabilidade de a guerra voltar em força. É isto que afirma Ian Bremmer, um dos mais conhecidos analistas em todo o mundo e o responsável por uma das maiores firmas de avaliação de risco internacionais.

Ainda assim, Bremmer concede que a verdadeira intransigência nas negociações tem sido do Irão por se recusar a colaborar, sobretudo na questão do programa nuclear.

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