"Na segunda-feira, quando os mercados bolsistas abrirem, o preço da energia vai disparar muito rapidamente"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 2h e 5min

"Temos visto uma coisa relativamente nova: temos visto o Irão a reciprocar todos os ataques dos EUA e a ter a capacidade de atingir alguns alvos, o que não era muito habitual há três ou quatro meses", afirma o comentador Tiago André Lopes, especialista em política internacional, que analisa a situação no Médio Oriente e também na Ucrânia.

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