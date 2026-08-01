"Na segunda-feira, quando os mercados bolsistas abrirem, o preço da energia vai disparar muito rapidamente"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 2h e 5min
"Temos visto uma coisa relativamente nova: temos visto o Irão a reciprocar todos os ataques dos EUA e a ter a capacidade de atingir alguns alvos, o que não era muito habitual há três ou quatro meses", afirma o comentador Tiago André Lopes, especialista em política internacional, que analisa a situação no Médio Oriente e também na Ucrânia.