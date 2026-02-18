"Na prática, não houve reunião": discussão da lei laboral adiada para segunda-feira

Há 1h e 0min

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, constatou que a reunião agendada para esta quarta-feira sobre a lei laboral ficou praticamente sem efeito, dada a ausência da UGT. "O nosso interesse é fazer um acordo e queremos que a UGT esteja presente", afirmou, adiantando que as quatro entidades empregadoras envolvidas manifestaram a sua disponibilidade para realizar uma nova reunião segunda-feira, pelas 9:00