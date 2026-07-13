Na guerra EUA-Irão, objetivo atual é "manter um grau de conflitualidade controlado"
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 24 min
O tenente-general Marco Serronha, comentador da CNN Portugal, analisa os mais recentes desenvolvimentos no Médio Oriente, incluindo o incidente desta segunda-feira no aeroporto de Sanaa, capital do Iémen.