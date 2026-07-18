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Movimento Missão Escola Pública acredita que 12 mil alunos têm notas suspensas por atraso na classificação dos exames

Há 30 min

Em entrevista à CNN Portugal, Cristina Mota, do Movimento Missão Escola Pública, disse acreditar que cerca de 12 mil alunos estão com notas suspensas após a divulgação das classificações dos exames nacionais. Segundo Mota, isso teria ocorrido devido à pressão do Ministério da Educação para a divulgação das avaliações na última sexta-feira. 

"{Os alunos] não têm informação do que está efetivamente em causa. Não existe a informação se se trata ou não de uma folha de continuação em falta, de uma má digitalização, se uma perda de alguns itens, e os alunos estão bastante preocupados", explicou Mota. "Uma vez que já existem alunos que estão a receber as classificações destas notas que estão suspensas (...), parece-nos que o que levou estas provas a surgirem desta forma foi não terem sido concluídas as classificações". 

Deste modo, a representante do Movimento Missão Escola Pública entende que Fernando Alexandre "optou por se livrar de uma situação mais constrangedoras e lançar as pautas incompletas". 

A divulgação de notas suspensas, finaliza Cristina Mota, causou disparidades entre alunos e ansiedade naqueles que não receberam a avaliação. "O senhor ministro da Educação alterou o agente desta ansiedade, permitindo que nem todos os alunos estejam em iguais circunstâncias". 

Educação

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