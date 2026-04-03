Movimentações nas Lajes "mostram que há vontade de escalar a guerra para uma nova dimensão militar"

3 abr, 09:37

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, considera que a preparação "de maior músculo militar" dos EUA "contradiz a ideia de que estão em curso negociações rápidas" com o Irão. Depois de aterrar um drone MQ-9 Reaper nas Base das Lajes durante madrugada, a expetativa de que a guerra venha a prolongar-se no tempo ganha força.