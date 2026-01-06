"Mostrou-se logo pouco disposta": advogada oficiosa de José Sócrates renuncia por pertencer ao Chega

Jornalista na TVI e TVI24 desde 2009, atualmente integra a equipa do programa Portugal Português. Licenciou-se em Ciências da Comunicação na Universidade Autónoma de Lisboa, em 2007. Em 2008 iniciou o estágio e o percurso na televisão, na editoria de sociedade da TVI. Tem formação pelo CENJOR – Centro Protocolar de Formação para Jornalistas- nas áreas de televisão e de apresentação.