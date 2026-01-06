"Mostrou-se logo pouco disposta": advogada oficiosa de José Sócrates renuncia por pertencer ao Chega
6 jan, 10:29
A advogada oficiosa encarregue de representar José Sócrates, depois do internamento do advogado oficial José Louro, renunciou na manhã desta terça-feira ao cargo. Inês Louro alegou pertencer ao partido Chega e ter sido eleita vereadora da Azambuja.