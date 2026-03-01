Morte de soldados "pode custar a eleição intercalar" a Donald Trump
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 43 min

Para o comentador Tiago André Lopes, Donald Trump tem agora a pressão do seu lado no sentido de descalar o conflito com o Irão, num momento em que tem de justificar a perda de três soldados americanos.

Comentadores

01:15
opinião
Tiago André Lopes

Morte de soldados "pode custar a eleição intercalar" a Donald Trump

Há 43 min
05:54
opinião
José Tomaz Castello Branco

Há um "jogo do gato e do rato" a acontecer dentro do Irão - e tem que ver com "sinais de Starlink"

Há 2h e 19min
05:40
opinião
Diana Soller

"Benjamin Netanyahu quer que o Irão seja reduzido a pó"

Há 2h e 26min
04:09

Forma de atuação de Donald Trump "causa dificuldades dentro da base que o elegeu"

Há 2h e 30min
03:55
opinião
Daniela Melo

"Alguns dos principais programas de notícias [dos EUA] terão hoje membros do Governo a tentar justificar as decisões"

Há 2h e 37min
05:34
opinião
Jorge Saramago

Estes são os "dois erros iranianos" que levaram o país "ao ponto em que está hoje"

Hoje às 12:53
Mais Comentadores

Mais Vistos

00:56

As primeiras imagens dos danos num hotel de luxo no Dubai após retaliação do Irão

Ontem às 16:57
04:36

Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção

27 fev, 13:06
01:14

Arranha-céus em chamas: o grande incêndio num edifício de apartamentos após retaliação do Irão

Ontem às 19:41
06:11
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa: "Passou a ser uma guerra global. É a mesma coisa que matar o Papa"

Ontem às 20:33
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

Ontem às 12:37
00:37

Caças e navios: EUA mostram como atacaram o Irão

Ontem às 22:33
05:53

Família portuguesa no Dubai "em pânico" com ataques. "Sentimos o chão a tremer"

Ontem às 23:13
04:50

Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui

25 fev, 09:11
02:48

Caiu um míssil onde este treinador de futebol português vive. "Resta-nos esperar que Deus nos proteja"

Ontem às 10:23
03:09
opinião
José Carmo

"A capacidade israelita de, inclusive, tirar fotos ao corpo de Ali Khamenei é uma coisa fabulosa"

Hoje às 11:40
02:09

As imagens do ataque do Irão à base dos EUA no Bahrein

Ontem às 10:48
00:19

A toda a velocidade: o momento em que um míssil do Irão atinge uma base dos EUA

Ontem às 16:36