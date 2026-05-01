Morte de menina de 5 anos provoca motins e confrontos violentos com a polícia na Austrália

Há 30 min

A revolta pelo assassinato de uma menina de cinco anos desencadeou uma noite de forte violência numa cidade do interior da Austrália, com confrontos entre manifestantes e forças policiais junto a um hospital.

Multidões exaltadas exigiam que as autoridades entregassem o suspeito do crime, Jefferson Lewis, de 47 anos, detido na quinta-feira pelo alegado homicídio da criança, pertencente a uma comunidade indígena.

Durante os desacatos, agentes da polícia foram alvo de pedras e paus, enquanto manifestantes destruíam viaturas oficiais e incendiavam uma carrinha policial. A resposta das autoridades incluiu o uso de gás lacrimogéneo e granadas fumegantes.