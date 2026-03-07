Morte de Khamenei "acabou por dar uma nova energia ao regime" pois o ex-líder supremo do Irão "ascendeu a uma posição de mártir"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 59 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, defende que a morte de Ali Khamenei "permitiu uma espécie de novo alento" para o regime iraniano.

Comentadores

01:38
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"Uma vez feita a degradação do aparelho de repressão do regime", EUA e Irão "vão partir para uma segunda fase" no conflito no Irão

Há 49 min
03:58
opinião
Tiago André Lopes

Há 59 min
09:02
opinião
Agostinho Costa

"Rendição incondicional para Trump é quando ele considerar que o Irão deixa de ser uma ameaça. Pode ser amanhã ou daqui a um ano"

Hoje às 00:12
05:56
opinião
Rafael Martins

"Israel continua a dar muito que fazer às antiaéreas do Kuwait, do Bahrein e do Catar"

Hoje às 00:12
02:53
opinião
Miguel Baumgartner

"A ideia de que podemos ter no Irão uma nova Venezuela é de quem não conhece a realidade do terreno"

Hoje às 00:11
02:02

"Esta guerra não começou há sete dias e não vai acabar em breve. O Irão não é Gaza"

Hoje às 00:11
