Montenegro garante que Governo está a fazer "o maior esforço possível para que a normalidade volte rapidamente à vida das pessoas"

Há 2h e 54min

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garante que tem estado em permanente contacto com o Presidente da República a acautelar os próximos dias de mau tempo, enquanto tentam mitigar a onda de estragos provocada pela tempestade Kristin.

Em declarações aos jornalistas, o chefe do Executivo antecipa uma nova reunião com Marcelo Rebelo de Sousa na próxima quinta-feira.