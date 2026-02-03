Montenegro garante que Governo está a fazer "o maior esforço possível para que a normalidade volte rapidamente à vida das pessoas"

Há 2h e 54min

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garante que tem estado em permanente contacto com o Presidente da República a acautelar os próximos dias de mau tempo, enquanto tentam mitigar a onda de estragos provocada pela tempestade Kristin.

Em declarações aos jornalistas, o chefe do Executivo antecipa uma nova reunião com Marcelo Rebelo de Sousa na próxima quinta-feira.

Governo

04:31

Montenegro garante que Governo está a fazer "o maior esforço possível para que a normalidade volte rapidamente à vida das pessoas"

Há 2h e 54min

Montenegro diz que Governo está focado em “resolver problemas” após a tempestade Kristin

Hoje às 13:06
08:03

Recuperação da região Centro vai demorar "alguns anos"

Hoje às 12:51
00:24

"Não paramos enquanto não resolvermos tudo", promete ministro das Infraestruturas

Hoje às 12:51

Governo anuncia isenção de portagens, durante uma semana, nas zonas afetadas pela depressão Kristin

Hoje às 11:43
02:53

O Governo demorou a responder à tempestade? Esta foi a cronologia dos acontecimentos

Hoje às 10:35
Mais Governo

Mais Vistos

03:32

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

Hoje às 12:51
04:32

Palmira é emigrante em França, a sua casa em Ourém ficou inabitável. Veio no primeiro voo possível para ver os estragos

Ontem às 17:34
00:46

A imagem diz tudo: está tanto frio na Europa que o mar até congelou

Ontem às 16:45
02:20

Tempestade Leonardo traz muita chuva e vento forte mas "não é expectável que atinja a intensidade das rajadas da depressão Kristin"

Hoje às 15:01
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
05:17

Foi neste estado que ficaram cinco prédios depois da queda de uma grua com cerca de 45 metros na Figueira da Foz

Ontem às 08:57
05:29
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Zelensky transfere para os europeus a responsabilidade por aquilo que possa correr mal. É uma questão de política interna"

Ontem às 23:27
00:53

Em câmara lenta e tudo. Europa mostra como se está a preparar para um possível ataque da Rússia

Há 2h e 59min
00:21

Rui Calafate recorre a um ensinamento da primária para explicar a Montenegro o que deve fazer com a ministra da Administração Interna

Ontem às 19:04
01:02

Arranha-céus a arder: a imagem que ilustra o pior ataque do ano na Ucrânia

Há 2h e 54min
02:52

"Ficámos sem telhado, ficámos sem telhado". Família grava destruição da casa na Marinha Grande

Hoje às 14:27
11:13
opinião
Rui Moreira

Rui Moreira sabe "exatamente o que falhou" na resposta à depressão Kristin

Hoje às 12:51