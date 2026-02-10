Montenegro "está obrigado" a escolher perfil político para a Administração Interna "a menos que se queira enganar três vezes"
Diretor da CNN Portugal
Há 1h e 10min
O diretor da CNN Portugal, Nuno Santos, analisou o perfil necessário para o sucessor de Maria Lúcia Amaral, defendendo que o primeiro-ministro não tem margem para novas experiências técnicas.
Segundo Nuno Santos, Luís Montenegro "está obrigado a escolher alguém com um perfil político", sob pena de repetir erros de casting anteriores que fragilizaram a tutela da Administração Interna.