Montenegro elogia "espírito de solidariedade" dos portugueses perante tempestade que "não se podia prever com muita antecedência"

Há 26 min

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu esta quinta-feira que o Governo tem alocado, "desde a primeira hora, todas as capacidades", do perimetro público e privado, às zonas "onde os impactos foram mais significativos". O chefe do Executivo fala aos jornalistas, depois de ter declarado estado de calamidade, na sequência da reunião do Conselho de Ministros.