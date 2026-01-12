Montenegro diz que "não se pode generalizar" atrasos no socorro e elogia "nível de competência" de ministra

Há 1h e 31min

Luís Montenegro voltou a sublinhar a competência e a resiliência da ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Os elogios foram feitos durante o discurso de inauguração da sede da direção executiva do SNS, no Porto, onde o primeiro-ministro também garantiu que os casos de atrasos no socorro são se podem generalizar, uma vez que o Serviço Nacional de Saúde português é dos melhores do mundo.

