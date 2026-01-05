Montenegro apareceu "cedo" na campanha de Marques Mendes, porque "tem noção de que qualquer outro candidato que vença as eleições será mais antagonista do que coadjuvante"
Miguel Santos Carrapatoso
Jornalista de política desde 2013, é nessa área que se tem destacado, em particular no jornal Observador, onde é editor-adjunto daquela secção
5 jan, 13:03

Miguel Santos Carrapatoso ficou surpreendido por ver Luís Montenegro “muito cedo” na campanha de Luís Marques Mendes - uma aparição que pode ser sinal de “dificuldades” na campanha do candidato.

