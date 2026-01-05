Montenegro apareceu "cedo" na campanha de Marques Mendes, porque "tem noção de que qualquer outro candidato que vença as eleições será mais antagonista do que coadjuvante"
5 jan, 13:03
Miguel Santos Carrapatoso ficou surpreendido por ver Luís Montenegro “muito cedo” na campanha de Luís Marques Mendes - uma aparição que pode ser sinal de “dificuldades” na campanha do candidato.