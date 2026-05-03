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Montam armas e aprendem a pilotar drones nas aulas. É esta a nova realidade das escolas ucranianas
Sérgio Furtado
Há 1h e 14min

São o terror da guerra moderna. Guiados com precisão até que atinjam o alvo. Mesmo que esse alvo esteja em movimento, quase não há como fugir.

Pela primeira vez na história, os drones chegaram mesmo a ganhar posições no campo de batalha, obrigando o inimigo a recuar.

O conflito na Ucrânia está a redefinir em tudo a forma de conduzir uma guerra. Mas para isso são necessárias capacidades novas. Menos músculo e mais destreza nos dedos. E aqui, as novas gerações são um ativo incontornável.

Desta vez não mergulhamos na linha da frente, mas numa escola secundária de Kiev. Primeiros-socorros, armas, drones. Há um novo tipo de aulas nas escolas ucranianas.

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