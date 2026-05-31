Mistério ao largo de Barcelona: baleia dá à costa em avançado estado de decomposição

Há 1h e 52min

Uma carcaça de grandes dimensões, ao que tudo indica de uma baleia, foi encontrada este domingo junto à praia de Castelldefels, nos arredores de Barcelona. O alerta foi dado por banhistas que avistaram o animal já em avançado estado de decomposição.

Várias embarcações foram mobilizadas para rebocar e remover o cadáver, parcialmente submerso, enquanto a polícia local interditou a entrada na água por precaução sanitária. Embora ocorram ocasionalmente encalhes de cetáceos na costa espanhola, trata-se de uma situação pouco habitual na zona balnear de Castelldefels.