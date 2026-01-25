Minneapolis: "O problema é que diante do mesmo facto há duas narrativas completamente diferentes"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 3h e 5min

A tensão política nos Estados Unidos continua ao rubro, depois de agentes federais ligados ao controlo de fronteiras terem morto um manifestante na cidade de Minneapolis. O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes explica o que está em causa na realidade política americana, que é cada vez mais extremada. 

06:01

