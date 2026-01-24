Minneapolis: "Estamos perante uma guerra de possíveis milícias contra agentes federais"

Há 2h e 9min

O especialista em Segurança da CNN Portugal, Paulo Dias, analisa a escalada de violência em Minneapolis, focando-se no incidente que resultou na morte de um manifestante. Com as autoridades a confirmarem "pelo menos dez disparos" efetuados contra a vítima, o comentador escrutina os procedimentos táticos utilizados e a questão da proporcionalidade da força policial num cenário de alta tensão social.