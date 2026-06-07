Ministro do Paquistão levou duas mensagens ao líder supremo do Irão. E isso é “um bom sinal”

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 34 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa os últimos desenvolvimentos na tensão entre os EUA e o Irão. "O Paquistão parece voltar a entrar na sala", nota.