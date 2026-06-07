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Ministro do Paquistão levou duas mensagens ao líder supremo do Irão. E isso é “um bom sinal”
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 34 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa os últimos desenvolvimentos na tensão entre os EUA e o Irão. "O Paquistão parece voltar a entrar na sala", nota.

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