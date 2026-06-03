Ministra do Trabalho garante que a "esmagadora maioria" dos portugueses está a trabalhar em dia de greve geral

Há 1h e 35min

A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Ramalho, considerou esta quarta-feira que a greve geral está a registar uma adesão reduzida, sobretudo no setor privado, principal alvo da legislação que motivou a contestação. Apesar de reconhecer a relevância da paralisação, a governante destacou que os dados recolhidos até ao momento apontam para uma participação limitada dos trabalhadores.