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Ministra do Trabalho garante que a "esmagadora maioria" dos portugueses está a trabalhar em dia de greve geral

Há 1h e 35min

A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Ramalho, considerou esta quarta-feira que a greve geral está a registar uma adesão reduzida, sobretudo no setor privado, principal alvo da legislação que motivou a contestação. Apesar de reconhecer a relevância da paralisação, a governante destacou que os dados recolhidos até ao momento apontam para uma participação limitada dos trabalhadores.

Governo

12:29

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