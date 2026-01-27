Militar encontrado morto após exercício de treino em rio de Lamego
Francisca Genésio
Jornalista TVI/CNN Portugal
Há 2h e 42min

Um militar de 23 anos morreu durante um exercício do curso de Operações Especiais na região de Penude, em Lamego, depois de ter sido arrastado pela corrente do rio Balsemão.

A repórter da CNN Portugal Francisca Genésio dá conta da confirmação do óbito por parte do Exército, e de ter sido determinada a abertura de um processo de averiguações.

A Polícia Judiciária Militar está a investigar as circunstâncias do incidente.

